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Понедельник, 25 января 2021, 15:13 мск

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В Москве возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции протеста

В Москве возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм на несогласованной акции 23 января, передают ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 19 человек с COVID-19 находились на месте событий, что следует из данных сервиса «Социальный мониторинг», который отслеживает перемещения больных и их родственников.

Ранее после субботнего протеста были возбуждены уголовные дела 213 УК РФ («Хулиганство»), 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), а также три уголовных дела по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Москва, Светлана Антонова

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