«Посмотрите на дороги, на школы, на здравоохранение…» Политик объяснил, почему россияне вышли на протест 23 января

Граждане России устали жить в нищете и лжи. Как считает лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов, именно в этом причина массовых стихийных митингов, которые прокатились по всей стране 23 января. В комментарии РИА «Новый День» он заявил о ловушке, в которую попались россияне, и объяснил, почему возмущение властей об участии детей в политических акциях – лицемерие.

По мнению Чухлебова, субботние митинги показали неготовность российских политических элит адекватно реагировать на общественное недовольство – акции «отрабатываются» по старым схемам. «Они пытаются действовать разнонаправленно. Одни кричат, что на митинг приходят дети, другие – намекают, что в Америке не случайно дают комментарии на этот счет, третьи – что пришли одни дегенераты и провокаторы. Таким образом, взгляды людей направляют в разные стороны. Пытаются размыть протест – понимают, что люди вышли, что это – начало процесса», – сказал он.

Чухлебов обратил внимание, что власти также сделали значительный акцент на несогласованности акций протеста, и на такую «наживку» попалось большое число россиян. «Они (власти) сказали, что митингующие перекрывают дороги, мешают движению, вспомнили заезженную пластинку «а если кому-то понадобится врач, а он не сможет проехать…». Это неверно. Люди ничего не перекрывали. Это делала власть необдуманными поступками», – заявил он.

Политик напомнил, что за последние годы не было согласовано ни одного по-настоящему оппозиционного митинга. «На протяжении многих лет это было запрещено. Я сейчас не говорю о «системной» оппозиции, они свои мероприятия проводили. Если бы власть давала людям высказаться, и это бы никому не вредило. А когда людей начали отжимать с улиц, толпа пошла туда, куда смогла пойти», – пояснил он.

При этом Чухлебов подчеркнул, что заявления о «детях вне политики», которые взял на вооружение Кремль, по сути являются лицемерием. «Я бы хотел акцентировать внимание на детях. Я тоже против того, чтобы дети участвовали, но сейчас политтехнологи, представители «ЕР», власти твердят, что дети должны быть вне политики. Но хочется им сказать: «Простите, а где вы были раньше?» Сколько фотографий, на которых школьники, даже в садике детки в форме и пакетиками «Единая Россия»? Когда опускали возраст получения паспортов до 14 лет, где вы были? Почему не возражали, почему не говорили, что это – дети, им выдавать паспорта нельзя? И третье. Избирательные участки в России где? В школах. Дети видят все эти выборные процессы, агитматериалы. Да, в момент голосования детей там нет. Но подготовка есть. И не надо теперь кричать, что дети – вне политики. Они (власти) перепугались и начали использовать этот слоган», – заявил Чухлебов.

«Видна паника власти и тех людей, которые кормятся от этой власти», – добавил он.

По его мнению, большинство людей вышло на улицы не столько из-за лояльности к оппозиционеру Алексею Навальному, сколько из-за усталости от режима. «Люди, несмотря на запреты, на угрозы административными и уголовными делами, воспользовались правом, которое им гарантирует 31 статья Конституции – они мирно могут выражать свое мнение на митингах и шествиях. Дело абсолютно не в Навальном. Многие вышли не потому, что он им симпатичен как человек и как политик, а из-за самой ситуации», – полагает политик.

Чухлебов также пояснил, что у Навального уже был условный срок, когда он выходил на предыдущие акции протеста, но ситуация, которая возникла вокруг его последнего ареста, стала неадекватной реакцией со стороны властей. «Он уже нарушал условный срок, получая по 10-20 суток ареста. А тут все признают, что он, так или иначе, был болен. Получается, что травмированного человека закидывают в СИЗО, проводят судебный фарс – даже на войне так не делают. При этом никто не дал внятных комментариев про ролики, расследования. Людей возмутил беспредел», – уверен он.

Как считает Чухлебов, в итоге большинство россиян вышли на улицу «за себя». «Все понимают, что в стране дно – голосование идет на пеньках и в багажниках, с судебной системой – тоже дно. Все понимают, что завтра с их бизнесом, с их родственниками может произойти тоже самое. Поэтому люди вышли за себя. Народ устал от нищеты и лжи. Конечно, были люди, которые поддерживали Навального, но основной посыл был не в этом. Посмотрите на дороги, на школы, на здравоохранение, поговорите со своими родителями, со своими бабушками – поэтому люди вышли», – подчеркнул он.

Политик также обратил внимание, что подавляющее большинство участников уличных акций были мирно настроены. «Протест был мирным. Это – факт. Кончено, были зачинщики, те, агрессивно действует, но это люди были специально к этому подготовлены. Я лично осуждаю тех, кто нападает на силовые структуры, тех, кто призваны охранять правопорядок. Агрессии не должно быть ни с той, ни с другой стороны. Что и показала эта акция», – сказал Чухлебов.

По его оценке, аналогии между событиями в Белоруссии и протестным потенциалом в России возможны, но сравнивать их в полной мере было бы неправильно. «Если сравнивать Россию и Белоруссию, это усталость от одних и тех же лиц. Люди устали, что богатство приходит от должности, или того, что есть знакомые, дружба с теми, кто работает в чиновничьих аппаратах, устали от 20-30 лет топтания на месте», – сказал он.

По его словам, ошибкой властей в РФ и Белоруссии стали фальсификации на выборах. «Нельзя рисовать такие огромные коэффициенты поддержки. Все друг с другом общаются, все знают о позиции своих знакомых, друзей родственников. Очевидно, что этой поддержки в 100% что в Белоруссии, что в России – нет. Власти должны были понимать последствия. Но важно, что пути развития наших стран и будущее протеста будут разными», – заключил Чухлебов.

Напомним, акции протеста в России прошли 23 января. По данным «ОВД-Инфо», в ходе акций протеста по всей стране были задержаны 3,5 тысячи человек. В Москве полиция задержала 1 396 участников несанкционированных акций. Это больше чем 27 июля 2019 года, когда, по данным правозащитников, в столице задержали 1 373 протестующих. В Санкт-Петербурге были задержаны 523 протестующих.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя акции, заявил, что на протест вышло мало людей. «Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в Конституцию. Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России», – сказал он.

Москва, Александра Быстрицкая

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