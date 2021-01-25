«Так поступают террористы»: Путин прокомментировал протестные акции 23 января

Люди имеют право выражать собственное мнение только «в тех рамках, которые предусмотрены законом», заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами, рассуждая о несанкционированных акциях в стране 23 января.

«Все события подобного рода, о которых я сейчас говорил, – никто не должен прибегать к ним, стараясь защитить какие-то свои амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики, – цитирует Путина «Интерфакс». – Так политика не делается, во всяком случае, ответственная».

При этом глава государства подчеркнул, что «все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом», а все, что выходит за эти рамки, «не просто контрпродуктивно, а опасно». Путин напомнил о событиях 1917 и 1991 года, которые вышли за рамки закона, а в результате пострадали «не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения». Президент также напомнил о расстреле здания российского парламента из танков в 1993 году, и призвал «людей повзрослее», которые помнят эти события, «ни в коем случае этого не допускать».

«Ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних, – указал президент. – Так поступают террористы, которые впереди себя гонят женщин и детей. Здесь немножко как бы фокус смещается, но по сути это то же самое».

Вместе с тем глава государства рассказал студентам о штурме Капитолия в США 6 января, когда толпа сторонников теперь уже бывшего президента Дональда Трампа ворвалась в здание и оккупировала его на несколько часов, сорвав совместную сессию Конгресса. «Что с этими людьми сделают? Как сказал один из руководителей ФБР: «У нас длинные руки. Всех достанем, всех поймаем, всех посадим». От пятнадцати до двадцати пяти лет, как за внутренний терроризм. Они же ведь тоже вышли с политическими лозунгами, но за рамками закона. Почему у нас за рамками закона должно быть все разрешено? Нет», – сравнил Путин юридические последствия действий граждан США и России.

Как сообщал «Новый День», 23 января в России прошли несанкционированные акции, которые изначально были заявлены в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.01.21

На случай острого конфликта: в СовФеде рассчитывают заменить иностранные соцсети отечественными к 2024 году. / «Скучно, девочки», – Путин опроверг наличие у себя дворца под Геленджиком. / «Посмотрите на дороги, на школы, на здравоохранение…» Политик объяснил, почему россияне вышли на протест 23 января. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»