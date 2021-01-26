российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 января 2021, 13:21 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Москве задержан гендиректор фирмы, занимающейся рекультиваций мусорных полигонов

В Москве задержан гражданин Австрии, генеральный директор компании «Экоком» (занимается рекультивацией мусорных полигонов) Оливер Кайзер по подозрению в незаконном предпринимательстве. В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Кайзера меры пресечения в виде запрета определенных действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщается, Кайзеру предъявлено обвинение по части 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», санкция которой составляет до пяти лет лишения свободы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.01.21

«Эхо» субботних протестов: россияне массово поддают жалобы на действия силовиков. / В Госдуму внесен законопроект о чемпионате Европы по футболу. / Минздрав отменит новые требования на фоне жалоб стоматологов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции протеста

В Москве полиция начала проверки по жалобам пострадавших на акции 23 января

Перерезала горло: в центре Москвы сиделка убила 82-летнюю бабушку

Ожоги 90% тела: в Москве девушка во время ссоры пыталась сжечь своего знакомого

Аспирант МГУ Азат Мифтахов получил 6 лет тюрьмы за разбитое окно в офисе «Единой России»

В Москве готовили к продаже 10 млн использованных перчаток: возбуждено уголовное дело

Состоял на учете психиатра: в Москве мужчина напал на полицейских с ножом и был застрелен на месте

Боялись рассказать родным: в Москве педофил несколько месяцев насиловал двух школьниц

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, ЧП в Москве,