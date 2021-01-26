В Москве задержан гендиректор фирмы, занимающейся рекультиваций мусорных полигонов

В Москве задержан гражданин Австрии, генеральный директор компании «Экоком» (занимается рекультивацией мусорных полигонов) Оливер Кайзер по подозрению в незаконном предпринимательстве. В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Кайзера меры пресечения в виде запрета определенных действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщается, Кайзеру предъявлено обвинение по части 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», санкция которой составляет до пяти лет лишения свободы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.01.21

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