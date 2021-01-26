В Москве родителям четверых подростков, задержанных 23 января, грозят штрафы

В Москве в отношении родителей четвертых несовершеннолетних, которые были доставлены 23 января в ОВД по району Фили-Давыдково, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 5.35 КОАП. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.

«Действительно, туда были доставлены 4 ребенка, к ним были приглашены родители, двое несовершеннолетних 14 лет, одна девочка 15 лет и один молодой человек 17 лет. В отношении родителей были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 5.35 КОАП. В отношении 17-летнего молодого человека составлен административный протокол по статье 20.2 часть 5», – отметила омбудсмен.

Москалькова также уточнила, что все подростки были отпущены домой. «Ни родители, ни несовершеннолетние с жалобами на действия сотрудников не обращались», – добавила она.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.01.21

Депутат-единоросс отозвал запросы о наказании полицейского, пнувшего женщину в живот. / Роспотребнадзор впишет иностранных мигрантов в особый реестр. / «Что это, если не саботаж?» На Дальнем Востоке провалено поручение Путина по сдерживанию цен на продукты. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»