До трех лет тюрьмы: москвич задержан за расстрел дворовых кошек

На юго-западе Москвы 31-летненего мужчину задержали за расстрел дворовых кошек. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, ему грозит до 3 лет тюрьмы.

По данным ведомства, в полицию от местного жителя поступило сообщение о хлопках, похожих на выстрелы около дома на улице Архитектора Власова. На улице он заметил иномарку, из которой мужчина стрелял по дворовым кошкам. Одно животное погибло.

Полицейским удалось задержать подозреваемого, им оказался москвич.

В рамках расследования была установлена его причастность к ранению кошки на улице Гарибальди. Тогда сообщение о стрельбе поступило от местной жительницы. Известно, что животное не погибло, сейчас находится в ветлечебнице.

Возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и оружие, из которого стрелял мужчина. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Москва, Александра Быстрицкая

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