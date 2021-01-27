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Среда, 27 января 2021, 10:27 мск

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«Находятся на передовой...» Москва бесплатно вакцинирует таксистов и курьеров вне зависимости от их гражданства

В Москве таксистов и курьеров будут бесплатно прививать от коронавируса вне зависимости от их гражданства и наличия полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Как пояснил вице-мэр Максим Ликсутов, это обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется этими услугами.

«Все эти профессии находятся на передовой: сотрудники взаимодействуют с большим количеством человек. Прививка поможет предотвратить распространение вируса и сделает безопаснее не только работу для профессионалов, но и поездки пассажиров Московского транспорта, – цитирует его слова пресс-служба столичного департамента транспорта.

Ликсутов также отметил, что конкретная информация о порядке вакцинации будет дана позже. «Московский транспорт признан приоритетной отраслью. Сейчас в транспортных депо для наших сотрудников работают 6 мобильных пунктов вакцинации. Мы готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний, не только «Яндекса». Приглашаем все компании, а также курьеров различных служб доставки – об адресах локаций расскажем в следующих постах», – сказал Ликсутов.

Напомним, на прошлой неделе мэрия сообщила, что в столице от коронавирусной инфекции привилось более 220 тысяч человек.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что эпидситуация «постепенно стабилизируется», что дает возможность «аккуратно снимать» ограничения, введенные в России из-за коронавируса.

Москва, Александра Быстрицкая

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