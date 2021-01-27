Депутаты Мосгордумы увильнули от сдачи тестов на антитела к COVID-19

Депутатам Мосгордумы напомнили про тесты на антитела к коронавирусу. С просьбой предоставить данные сегодня на заседании обратился спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

«В целях определения наличия или отсутствия коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции прошу предоставить информацию в аппараты фракций о наличии или отсутствии антител класса G к коронавирус у депутатов и их помощников», – зачитал Шапошников.

Как выяснилось, ранее глава аппарата Мосгордумы Всеволод Тимофеев уже обращался с такой просьбой к главам аппаратов фракций, однако информацию об антителах сдали не все депутаты.

Информация с просьбой стать тесты на антитела рассылается депутатам в смс-сообщениях и письмах на электронную почту, отметил Шапошников.

Москва, Татьяна Дорофеева

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