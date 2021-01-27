В Москве действует треть всех российских НКО-иноагентов

В Москве зарегистрировано 25 некоммерческих организации (НКО), осуществляющих функции иностранного агента. Об этом сегодня на заседании Московской городской думы сообщил начальник столичного управления министерства юстиции Кирилл Балашов. «Это по сути одна треть от зарегистрированных в России, – пояснил он. – В России 75 в настоящее время».

Балашов отметил, что статус иноагента получают НКО за финансирование из-за рубежа, что предусматривает дополнительные обязанности по сдаче в Минюст документации и отчетности – обо всех сотрудниках, целях получения средств и тратах. При этом глава управления заявил, что НКО-иноагенты должны сдавать отчетность в том же порядке, что и остальные некоммерческие организации, только «частота проверок немножечко больше».

«Общий объем иностранного финансирования в 2020 году только лишь в Москве составил 74,3 млрд рублей, – сказал он. – Но этот объем финансирования касается всех НКО, в том числе не ведущих политическую деятельность. <…> В Москве объем иностранного финансирования по объему сопоставим с финансированием всех НКО из всех видов бюджета и внебюджетных источников во всей РФ».

В целом на 31 декабря 2020 года в городском реестре содержатся сведения о 30 505 общественных организациях в Москве, из них 22 211 НКО, казачьих обществ – 67, общественных объединений – 7 407, религиозных – 776, региональных отделений политических партий – 44. В целом в России зарегистрировано 211 588 НКО.

В прошлом году в Москве зарегистрировано 1622 новых НКО, ликвидировано 2 192 – они не сдавали отчётность или нарушали законодательство, причем 374 из этих организаций Минюст закрыл через суд.

«Мы планировали проверку 55 НКО. По причине ограничений, связанных с ковидом, проведено 12 таких проверок», – сообщил Балашов, добавив, что по обращениям граждан и правоохранительных органов проведено еще 79 внеплановых проверок. Результатом стало больше двух тысяч предупреждений о необходимости их устранения.

Кроме того, управление Минюста в прошлом году направило в суды 416 заявлений о ликвидации НКО, причем в деятельности Фонда «Амана» сотрудники управления усмотрели признаки экстремистской деятельности.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.01.21

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