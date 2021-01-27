В Мосгордуме статус «иноагента» сравнили с фашистскими методами контроля

Сегодня на заседании Московской городской думы разгорелся скандал по поводу «иностранных агентов» в России. Депутат Мосгордумы от «Яблока» Евгений Бунимович сравнил отказ Минюста признать враждебную коннотацию статуса «иноагента» с исторической ситуацией прошлого века, когда в фашистской Германии евреи обязаны были носить на одежде звезды желтого цвета.

«Это очень странное заявление, что «иностранный агент» не имеет враждебной коннотации, – отметил Бунимович. – Во всей нашей истории, и в мировой истории это имеет враждебную коннотацию, и не стоит этого скрывать. Это то же самое, что предложить мне носить желтую звёздочку – потому что ну а что, какая тут коннотация? Ваши предки носили, и почему вам не носить?»

Ранее глава управления Минюста по Москве Кирилл Балашов заявил, что напрасно название «иноагент» получило в России негативную коннотацию, потому что «по сути иноагент – это просто другая форма контроля за деятельностью организации». С такой формулировкой Балашов выступил, отвечая на вопрос лидера фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максима Круглова, который попросил чиновника назвать признаки политической деятельности организации «Мемориал», которая получила статус иностранного агента.

«Мы видим, как ГУ Минюста по Москве использует полномочия по признанию иностранными агентами таких организаций, как «Фонд борьбы с коррупцией» или, что еще более серьезно, на мой взгляд, организации «Мемориал» (ФБК и «Мемориал» признаны иноагентами, – ред)», – отметил Круглов.

Депутат также обратил внимание, что «Мемориал» занимается «вопросами [восстановления] исторической памяти, вопросами жертв политических репрессий во время сталинского правления, вопросами установки табличек», и поинтересовался, какие признаки политической деятельности усмотрел в этом Минюст.

В ответ глава столичного ГУ Минюста заявил, что «по сути иноагент – это просто другая форма контроля за деятельностью организации», напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что подобные законы сначала появились на Западе, и только сейчас – в России, и указал на необходимость защиты суверенитета России. Четкого ответа на вопрос депутата в итоге так и не прозвучало.

В свою очередь, депутат от «Яблока» Дарья Беседина напомнила чиновнику о ситуации с центром «Насилию нет», который получил статус иноагента за высказывание своего руководителя Анны Ривиной о существовании в стране проблемы домашнего насилия и необходимости принятия закона для защиты жертв. Эти слова Минюст признал политической деятельностью. «С каких пор такие вещи у нас нормальны?» – возмутилась она.

«Если погрузиться их отчеты, в их мероприятия, то я думаю, некоторых виды деятельности и идеи, которые они отстаивают, вызовут бурное возмущение, и будет широкая общественная дискуссия на эту счет», – с улыбкой сообщил Балашов, подтвердив, что заявление главы центра о необходимости защиты жертв домашнего насилия являются политической деятельностью. «Если организация с этим не согласна – будьте любезны, пройдите в суд», – посоветовал он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.01.21

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