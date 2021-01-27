«Резкие, категорические, личные высказывания…» Депутаты Мосгордумы поругались в дистанционном режиме

Сегодня оппозиция в Мосгордуме дружно выразила возмущение в адрес спикера столичного парламента Алексея Шапошникова, а также фракций «Единая Россия» и «Моя Москва» из-за ситуации с политическими заявлениями. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в начале заседания Мосгордумы, которое проходит в дистанционном режиме, слово смогли получить только провластные депутаты, выступавшие с обличительными речами по поводу участников протестных акций 23 января.

В частности, депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов попросил дать ему слово по ведению в самом начале заседания – сразу после регистрации парламентариев, однако по думскому регламенту подряд можно заслушать только трех выступающих. Ими оказались члены «Единой России», которые зачитали политические заявления с осуждением акций протеста 23 января. В результате Тимонову включили микрофон почти через полтора часа после начала заседания.

«Спасибо за эти политические выступления вместо выступлений по регламенту, – ядовито поблагодарил он «единороссов». – Мы и так думали, что «Единая Россия» против народа, а теперь мы это знаем точно».

После этого Тимонов сослался на думский регламент и потребовал поставить на голосование вопрос о переводе заседания в очную форму. «Уже все, уже Сергей Семенович все указы подписал, уже детей выпустили в школу, уже клубы ночные работают всю ночь, уже 30% [следует переводить на удаленную занятость] рекомендательно, пора и нам возвращаться к нормальной работе», – заявил депутат.

Депутат от ЕПРФ Дмитрий Локтев поддержал коллегу, подчеркнув, что политические выступления «единороссов» в начале заседания «абсолютно противоречили регламенту». «А если у депутатов есть благодарности к мужикам в форме, пускай это делают в разделе [повестки дня] «разное»», – предложил он.

В свою очередь, депутат от КПРФ Олег Шереметьев назвал произошедшее в начале заседания Мосгордумы «цирком», и отметил, что «единороссы» получили по три минуты для своих заявлений, вместо одной.

«Одной стороне дали высказаться, а всем остальным заранее заблокировали возможность тремя выступлениями. Товарищи, так не делается! Потом опять будем обижаться, что у нас обсуждение в Мосгордуме переходит на резкие, категорические, личные высказывания», – заявил депутат от КПРФ Павел Тарасов.

Кроме того, парламентарий призвал не обвинять жителей страны, принявших участие в акциях протеста 23 января, а дать «прямой и честный ответ», кто же на самом деле владеет дворцом в Геленджике.

Что касается благодарностей сотрудникам правоохранительных органов, то, как отметил Тарасов, «все мы ценим работу тех сотрудников, которые действительно ловят преступников», однако «избиениями на улицах занимаются совсем другие люди: Росгвардия, 2-ой Оперативный полк».

«Не надо будет искать иностранных агентов, которые подзуживают. Эти иностранные агенты уже среди вас, – обратился к «единороссам» Тарасов. – Они покрывают преступников в погонах».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.01.21

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