«Террариум партайгеноссе!» Мосгордума предварительно одобрила лишение мандата Олега Шереметьева

В крупный скандал вылилось в Московской городской думе рассмотрение вопроса о лишении депутатских полномочий коммуниста Олега Шереметьева, который приговором суда был признан виновным в мошенничестве. В поддержку коллеги выступили представители думской оппозиции от разных фракций, и устроили допрос участникам истории с Шереметьевым. Сам парламентарий назвал лишение мандата незаконным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первой в словесное сражение в поддержку коллеги вступила экс-член КПРФ депутат Елена Шувалова, которая обратилась к представителю «Единой России» Александру Семенникову с вопросом о том, каким было его участие в ситуации с Шереметьевым. «Он осужден на основании показаний своей помощницы [Ирины] Кузнецовой после их личного конфликта, – пояснила она. – Что вы с Кузнецовой вместе в плане этого конфликта делали?»

Семенников опроверг информацию, что повлиял на решение суда о виновности Шереметьева. «Кроме суда, никто не может признать лицо виновным или невиновным в совершении преступления, а представить себе, что было оказано влияние на прокуратуру, следствие и третий орган – суд.. Ну, попробуйте сделать это. Влияние на осуществление правосудия является уголовно наказуемым преступлением», – парировал «единоросс».

«Естественно, вы не могли повлиять на решение суда, – отметила Шувалова. – Вопрос в другом. Приходила ли к вам Кузнецова, и какие действия в плане правовой помощи вы оказывали этой даме?»

«Действительно, Кузнецова приходила ко мне. Она сказала, что ее права как госслужащего, сотрудника аппарата МГД нарушаются, что ей не выплачивается или не в тех размерах выплачивается заработная плата, как она полагает, – ответил Семенников. – Я предлагал ей решить все вопросы на фракции КПРФ, поскольку коллега Ступин призывал с трибуны, что все сотрудники аппарата, которые подвергаются притеснениям, должны проходить к нему. Но она сказала, что многочисленные обращения к депутатам фракции не дали результата, поэтому она подготовила обращение в прокуратуру».

Депутат Евгений Ступин со своей стороны обратил внимание, что Шереметьев, обвиненный в мошенничестве на 2 млн рублей, работал в Мосгордуме без зарплаты. «А председатель Мосгордумы только официально за позапрошлый год заработал более 2 млрд рублей, и сегодня, к сожалению, никто не ставит вопрос о его соответствии должности», – указал он.

В этот момент в дискуссию вступил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, заверив, что «незарегистрированных доходов у председателя нет, <…> и не надо намекать на какие-то незадекларированный доходы».

Так или иначе, дискуссия о Шереметьеве получила продолжение. За честь коллеги вступился депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов. Он напомнил, что Шереметьев подготовил 13 депутатских запросов, в то время как в Думе есть обладатели мандатов, не направившие с момента своего избрания ни единого запроса. Тимонов перечислил с десяток фамилий представителей фракций «Единая Россия», «Моя Москва» и «Справедливая Россия».

Проблемой оказался и вопрос о наличии документально подтвержденного решения суда апелляционной инстанции. Сам Шереметьев заявил, что накануне вечером побывал в Замоскворецком суде столицы, и там ему сообщили, что его дело из Мосгорсуда еще не поступило. «В Московскую городскую думу поступили все решения суда», – заявил со своей стороны Шапошников.

Все это смутило даже обычно лояльного депутата-«эсера» Александра Соловьева. «Может, как-то сможете прояснить этот вопрос? С учетом того, что данный документ не подгружен в нашу систему, все-таки есть он, соответствует требованиям законодательства, или все-таки нет? Есть некоторые сомнения…» – обратился он к Семенникову.

Через несколько минут депутат от КПРФ Дмитрий Локтев вновь вернулся к вопросу о подлиннике решения апелляционной инстанции Мосгорсуда, и поинтересовался у Семенникова, видел ли он эту бумагу своими глазами, после чего выяснилось, что в аппарате Думы находится вовсе не решение апелляционной инстанции, а приговор Замоскворецкого суда от 22 октября 2020 года, который был обжалован защитой Шереметьева.

В ходе дискуссии депутат от КПРФ Елена Янчук отметила, что во время судебного процесса было допущено много нарушений, и поинтересовалась, на каком этапе находится расследование по поводу подделки Ириной Кузнецовой подписи парламентария. Шувалова со своей стороны напомнила, что депутаты, работающие на постоянной основе, получают больше полумиллиона рублей в месяц, «и не считают себя мошенниками по отношению к москвичам». «Пусть вам на веки вечные жжет руки ваш доход, чуть не миллионный!» – пожелала она коллегам.

Депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева назвала Шереметьева «жертвой политических репрессий» и заявила, что полученные Кузнецовой по поддельному документу почти 400 тысяч рублей остались у нее.

В свою очередь, депутат от «Яблока» Максим Круглов предупредил, что в случае лишения мандата Шереметьева этот день станет черным в истории российского парламентаризма. «Фракция в полном составе будет голосовать против. Это дело очевидно политическое, это расправа над громким, резким депутатом», – констатировал он.

Сам Шереметьев начал свое выступление с библейского псалма Давида: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». «Я испытываю огромное облегчение от того, что многих из вас мне теперь не придется называть коллегами», – заявил он, подчеркнув, что «никуда не денется, не подведет избирателей», и будет продолжать работать в своем округе.

При этом Шереметьев отметил, в Мосгордуме у него все же есть коллеги, которые «кардинально отличаются от вашего террариума партайгеноссе». «За нами будущее, не за вами. Мне жаль вас. На выборы каждого из вас спонсоры потратили десятки миллионов, да и сейчас продолжают вкладывать немало, – сказал он. – Вы заложники, и даже те единицы из вас, в ком сохранилась совесть, панически боятся, что об этом догадаются ваши коллеги. На месте каждого из вас мог быть настоящий депутат. Вы лишили своих избирателей возможности иметь такого представителя».

При этом депутат заявил, что Дума принимает только те проекты законов, которые присылают из мэрии Москвы, при этом «единороссы» даже «не смеют предложить ничего своего». «Я вернусь, – предупредил Шереметьев. – И гораздо скорее, чем надеется ваш пастух. Потому что я не сам по себе, я часть команды, которая с народом. И народ с нами. А кто против нас? Вы? Это смешно».

В результате голосования за постановление о лишении Шереметьева мандата в первом чтении проголосовали 24 депутата Мосгордумы, против 16, воздержавшихся не было. После этого к группе «против» присоединилась депутат от КПРФ Любовь Никитина, у которой не сработала кнопка, а к сторонникам изгнания осужденного депутата примкнули двое не участвующих в заседании парламентариев, которые заранее письменно сообщили спикеру Думы свои решения. В целом оказалось, что «за» голосовали 26, против 17.

Представители думской оппозиции заявили о намерении внести поправки ко второму чтению постановления. На разработку предложений депутатам дали 10 минут.

Как сообщал «Новый День», в октябре суд признал Шереметьева виновным по делу о мошенничестве и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Корме того, он лишен права занимать должности на государственной службе в системе исполнительных органов власти. Также с парламентария будет взыскан штраф почти 2 млн рублей.

Депутат обжаловал приговор, однако 13 января Мосгорсуд признал решение нижестоящего суда законным. В материалах дела говорилось, что с ноября 2019 по февраль 2020 года Шереметьев ежемесячно подавал в Московскую думу документы на премирование своего помощника за якобы успешно выполненные им особо сложные и важные задания. Сумма премий составляла от 350 до 850 тысяч рублей. В действительности, как заявило обвинение, парламентарий присваивал деньги и распоряжался ими по собственному усмотрению.

Депутат не признал себя виновным, оппозиция назвала уголовное дело преследованием по политическим мотивам.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.01.21

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