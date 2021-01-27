«За себя трепещете?» «Единороссов» в Мосгордуме обвинили в трусости

Сегодня депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин потребовал вернуть работу городского парламента обычный режим с очным участием народных избранников. При этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», коммунист поинтересовался у представителей фракции «Единая Россия», чего они боятся, и какие разумные причины остались для продолжения работы в формате видеосвязи.

«Формат сегодняшнего заседания – дистанционный, непонятно почему, – заявил Ступин. – Дети ходят в школу. Уже бары открыты – можно ходить развлекаться. Давно проводятся разные марафонские забеги, голосования по обнулению Конституции, а мы все здесь сидим. Чего-то боимся. «Единороссы» боятся, председатель точно чего-то боится. Чего боитесь-то, я не могу понять?»

Ступин также обратил внимание, что Государственная дума вообще не уходила на дистанционной формат работы даже во время строгого запрета москвичам выходить на улицы. «Я не вижу никаких разумных причин продолжать это непонятное сумасшествие, когда уже весь город Москва ушел с дистанционки, – подчеркнул он. – Вы-то почему остаётесь на дистанционке? Чего вы так за себя трепещете?»

На этом депутата прервал спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, предложив вернуться к повестке дня, а подобные выступления приберечь для пункта «разное». «Спокойнее, Евгений Викторович! Спокойнее, спокойнее!» – призвал он.

Ранее с таким же требованием вернуть думу в очный формат работы выступили «эсер» Михаил Тимонов и лидер фракции КПРФ Николай Зубрилин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.01.21

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