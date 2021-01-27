Полиция пришла с обыском в квартиру Навального

В Москве в квартирах арестованного блогера Алексея Навального и его жены Юлии проводятся обыски. Об этом в твиттере сообщил директор ФБК (организация внесена Минюстом в реестр иноагентов) Иван Жданов.

По его словам, следственные действия проходят в рамках уголовного дела по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Ранее МВД России подтвердило информацию о возбуждении уголовного дела по ст. 236 УК РФ после выхода на протест 23 января граждан, имевших положительный тест на коронавирус и нарушивших режим самоизоляции. Кто является фигурантами уголовного дела, в ведомстве не уточняли.

Ранее в оперативном штабе Москвы по борьбе с распространением с инфекцией сообщали, что на акцию протеста вышли 19 человек с COVID-19.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.01.21

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