«Вам хотя бы иногда бывает стыдно?» Олега Шереметьева со скандалом лишили депутатского мандата Мосгордумы

Сегодня Московская городская дума окончательно лишила депутатского мандата коммуниста Олега Шереметьева. Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение вопроса затянулось на несколько часов, ко второму чтению постановления коллеги парламентария потребовали провести служебное расследование в отношении его экс-помощницы Ирины Кузнецовой, предложили распустить всю Думу или заменить в тексте документа имя Шереметьева на спикера столичного парламента Алексея Шапошникова.

В целом было получено 11 поправок. «Депутат Шереметьев остроумно предлагает заменить фамилию Шереметьев на фамилию Шапошников. В теории, наверное, это тоже возможно, но это не решает проблему с поступившим в Думу обвинительным приговором самого Шереметьева», – сообщил «единоросс» Александр Семенников. По его словам, в поправках также говорится, что Мосгордуму следует распустить, поскольку, как считает автор предложения, должны быть прекращены полномочия всех депутатов от «Единой России» и членов группы «Моя Москва». При этом депутат Ступин предложил лишить мандата Алексея Шапошникова, и направить коллективное депутатское заявление о признании Олега Шереметьева пострадавшим от политических репрессий. В целом, как заявил Семенников, он как редактор проекта отклонил все 11 поправок, но окончательное решение должны принять все депутаты Мосгордумы.

Взяв слово для доклада о своих поправках, Шереметьев заявил, что хотел бы задать вопрос редактору проекта. «Вам хотя бы иногда бывает стыдно?» – обратился он к Семенникову. «Вопрос про стыд поступил от человека, осужденного за мошенничество», – парировал Семенников, и заявил, что отвечать на него не станет. «У меня есть и совесть, и честь, в отличие от вас», – сообщил на это Шереметьев. Пикировка продолжалась еще несколько минут, однако ни на один вопрос коммуниста Семенников так и не ответил, объясняя, что к внесенным поправкам они не относятся.

Поправки депутата Елены Янчук, предложившей отложить принятие решения и провести служебное расследование всей ситуации, приняты не были вообще – она опоздала с их внесением на 11 минут, поскольку на эти действия было выделено лишь 10 минут.

Янчук назвала такую ситуацию издевательством. «Я полностью не согласна с тем, что не приняли», – заявила она, и потребовала провести служебное расследование по факту «самопремирования» помощницы Шереметьева Ирины Кузнецовой, которая и написала в отношении него заявление в правоохранительные органы.

Кроме того, как сообщила Янчук, часть формулировок приговора вызывала у нее сомнение. «Может быть, нам пока не принимать решение, а комиссию создать?», – предложила она. В ответ Семенников напомнил о законе, согласно которому полномочия депутата, в отношении которого вступил в силу обвинительный приговор, должны быть прекращены в течение 30 дней.

«Почему до сих пор не вернули в бюджет 450 тысяч рублей, которые сняла Кузнецова и они лежат у нее дома? Она призналась в этом, – спросил, в свою очередь, Шереметьев. – С меня пытаются получить 2 млн 170 тыс рублей, которых у меня нет, они у Кузнецовой остались. <…> Что за двойные стандарты? Это плата за лживый донос?» Семенников ответил, что готов подготовить ходатайство в аппарат о проведении расследования. «Это все, что могу сделать», – подчеркнул он.

«Вы отлично знаете, что я являюсь пострадавшим от вашей гипертрофированной обидчивости, возможно, вызванной вашей ориентацией», – заявил Шереметьев. «Это точно вопрос ко мне?» – удивился Семенников. «Депутату Шереметьева поздно делать замечания, но…» – начал комментировать спикер Мосгордумы. «В таком случае надо было указать в поправке, что депутат Шереметьев является пострадавшим от лиц, чья ориентация вызывает у вас вопросы. Но тут идет речь о политических репрессиях», – прервал его Семенников.

В результате долгого обсуждения были отклонены все 11 поправок. Подытоживая, депутат Шереметьев выразил уверенность, что приговор будет отменен, поскольку «дело шито на скорую руку белыми нитками и не выдерживает никакой критики». Что касается протестного голосования по поправкам, то депутат не исключил, что оно проходило в отсутствие большинства депутатов из «Единой России» и объединения «Моя Москва». «На кнопки нажимают либо их помощники, либо работники аппарата, что делает вообще все, что мы принимаем, нелегитимным», – заявил он.

Об этом же заявила депутат Елена Шувалова, отметив, что спикер думы игнорирует все заявления и требования на эту тему, однако это только укрепляет подозрения в нелегитимности заседания.

В ходе голосования предложение лишить Шереметьева мандата депутата Московской городской думы поддержали 26 депутатов, в том числе двое не участвовавших в заседании, которые направили заранее соответствующие заявления спикеру. Против отдали голоса 15 народных избранников, воздержавшихся не было.

Москва, Татьяна Дорофеева

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