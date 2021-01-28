В Москве задержаны возможные фигуранты по делу о нарушении санитарных норм на акции протеста 23 января

В Москве полиция провела первые задержания по делу о нарушении санитарных норм на акции протеста 23 января. В числе оказавшихся под стражей – участница скандальной группы Pussy Riot Мария Алехина, брат арестованного оппозиционера Алексея Навального Олег Навальный и его соратница, Любовь Соболь, а также глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

О задержании сообщила участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова. «Маша Алехина – в ИВС на Петровке. Опять. Уголовное дело. Спустя почти 10 лет после нашего ареста в 2012м. Вменяют ст. 236 ч.1 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм) – до двух лет лишения свободы», – уточнила она в своем микроблоге, отметив, что по той же статье задержаны Олег Навальный и Любовь Соболь.

Директор ФБК (организация признана иноагентом) Иван Жданов сообщил о задержании главы «Альянса врачей».

Напомним, что 23 января в Москве и других городах России прошли несогласованные акции в защиту арестованного блогера. В ходе протестных выступлений в столице, по разным данным, задержали от 800 до 1,5 тысячи человек. После этого было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий»). По версии следствия, «организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции»,

Накануне вечером стало известно, что в рамках расследования было проведено не менее 15 обысков, в том числе, в квартире Навального и его брата Олега, студии канала «Навальный.Live», московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом) и квартире Соболь. Сотрудники полиции изымали телефоны, компьютеры и флэш-накопители.

Мария Алехина – участница феминистской панк-группы Pussy Riot, вместе с Толоконниковой является соосновательницей интернет-СМИ «Медиазона». Получила известность после акции «Панк-молебен «Богородица, Путина прогони!» 21 февраля 2012 года в храме Христа Спасителя. За участие в этой провокации была приговорена к лишению свободы на 2 года по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 28.01.21

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