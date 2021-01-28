Forbes назвал «королей российской недвижимости»: во время пандемии заработали 5,8 млрд долларов

Лидером российского рейтинга арендной недвижимости, составленного журналом Forbes, стала компания «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Алиева с годовым доходом от аренды более 1,2 млрд долларов. В топ-пять попали также «Ташир» Самвела Карапетяна, «Сафмар» семьи Гуцериевых, шведская Ingka Centres (входит в группу компаний Ingka, которой принадлежит бренд IKEA), и O1 Properties Валерия Михайлова и Павла Ващенко.

Оказавшаяся на первом месте «Киевская площадь» владеет в Москве такими крупными объектами, как оптовый рынок «Фуд Сити» и ТРЦ «Европейский», а в октябре компания открыла на месте Щелковского автовокзала торгово-пересадочный узел «Щелковский». Общий доход от сдачи недвижимости в аренду в 2020 году составил 1 млрд 280 млн долларов.

На втором месте находится группа «Ташир» с 585 млн долларов, в числе ее крупнейших объектов – «Рио» на Дмитровском шоссе, МФК Kvartal West, Novotel Moscow City. По данным Forbes, на конец 2020 года в портфеле «Ташира» было 67 объектов разного назначения общей площадью 2,5 млн кв метров. При этом арендаторы назвали компанию одним из самых негибких арендодателей, который взимал плату даже во время действия в РФ полного запрета на работу торговых центров.

Группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых, занявшая третье место в рейтинге, в прошлом году получила от сдачи в аренду недвижимости 460 млн долларов, среди ее основных объектов – отель Moscow Marriott Grand и ТЦ «Калейдоскоп». Помимо знаковых объектов в центре Москвы группе принадлежит почти полтора миллиона квадратных метров складских площадей.

Четвертое место с доходом в 330 млн долларов США получила Ingka Centres (бывшая IKEA Centres), которая управляет 45 торговыми центрами в 15 странах. В России компания развивает 14 центров под брендом «Мега».

На пятой строчке рейтинга оказалась O1 Properties, которая через Riverstretch Trading & Investments принадлежит Павлу Ващенко и Валерию Михайлову. Forbes напоминает, что ранее в СМИ звучали предположения о связи компании с «Роснефтью». Одно из ее знаковых приобретений за последнее время – здание Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве.

Впервые в этот рейтинг Forbes попали АФК «Система» Владимира Евтушенкова с доходом в 90 млн долларов, занявшая 20 место, и «РАМО-М» Валерия Сабитова, Андрея Липанова, Сергея Айтжанова и Андрея Виноградова, оказавшаяся на 27 строчке с полученными от аренды в прошлом году 65 млн долларов.

Издание отмечает, что в целом арендный доход лидеров рейтинга упал почти на четверть: с 7,7 млрд в 2019 году до 5,8 млрд долларов в 2020-м. Это объясняется запретом на работу торговых центров, введенным во время действия ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

Москва, Алевтина Белова

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