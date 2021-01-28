Дальше все будет еще дороже: Россия только в начале инфляционной спирали

Россия находится в самом начале инфляционной спирали, и населению придется смириться с ростом цен. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский сегодня на пресс-конференции. По его оценке, подорожание продуктов питания, в частности, сахара, подсолнечного масла, зерна и хлебобулочных изделий объясняется сразу несколькими объективными и субъективными причинами.

В числе объективных причин Кричевский назвал существенное увеличение мировых цен почти на весь спектр продовольствия – так, цены на пшеницу за прошлый раз выросли более чем на 30%. Кроме того, как отметил эксперт, в прошлом году случилась девальвация, которая предопределила рост цен на импортные ингредиенты – например, дополнительных составляющих кормов для птицы.

«Если мы говорим о яйце, то это птичий грипп, который в последние месяцы поражает все больше птицефабрик. И если раньше это был преимущественно юг России, то сегодня это уже и Самарская область, и Татарстан, и некоторые другие регионы», – пояснил экономист.

Основной субъективной причиной эксперт считает «неэффективность, некомпетентность управления сельским хозяйством и аграрным сектором страны в целом». «Туда пришли люди, которые по большому счету мало что понимают в реальном сельском хозяйстве, – подчеркнул Кричевский. – Они конечно великолепные банкиры, пиар-менеджеры, переговорщики – называйте как хотите, но что касается реальных потребностей аграриев и села – здесь очевиднейшие проблемы».

В качестве примера Кричевский привел ситуацию с российской пшеницей, которую предполагалось вывозить на экспорт. «Мы завалим весь мир русским хлебом, а то, что останется в стране – это ну вот то, что останется. В итоге мы получаем рост цен на муку, рост цен на хлеб, получаем рост цен на пшеницу, используемую в качестве кормов для той же птицы», – подчеркнул он.

Как считает экономист, в ближайшее время россиянам придется смириться с ростом цен на продукты питания. «Мы находимся в самом начале инфляционной спирали, об этом сегодня уже говорит и Центральный банк. Цены в прошлом году выросли на очень многие позиции: в частности, на лекарства, продукцию металлообработки, изделия из стали, на ту же арматуру, практически в два раза, – обратил внимание Кричевский. – Выросли цены на продукцию деревообработки. И я не могу понять, чем это обусловлено, но выросли цены даже на похоронные услуги».

Как отметил Кричевский, о повышении цен сразу на 30% на своем официальном сайте объявил московский монополист ГБУ «Ритуал» – якобы из-за того, что часть продукции для оказания своих услуг получает из-за границы. «Мне очень сложно сказать, что это за продукция. Копка могил как была за счет ручного труда, так и остается, – сказал он. – Земля как была нашей, так и остаётся». При этом такой рост цен произошел на фоне значительного увеличения смертности из-за пандемии.

В числе субъектных причин роста цен в России Кричевский назвал также жадность производителей, которая стала следствием существования устойчивых картелей и монополий. «В стране объективно некому обуздать алчные интересы производителей аграрной продукции, к этому нужно быть готовым. Мы только в начале этого процесса. 20 января в Минсельхозе было совещание, где одна из заместителей г-на Патрушева попросила производителей – попросила! – не повышать цены на свою продукцию до конца первого квартала. А там посмотрим», – заключил эксперт.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.01.21

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