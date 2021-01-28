российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 января 2021, 15:55 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Полиция: в Москве 267 участников несанкционированного протеста привлечены к административной ответственности

В Москве за различные правонарушения, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, к административной ответственности привлечено 267 человек, 110 из них судом назначено наказание в виде административного ареста. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

В московской полиции также отметили, что в настоящее время ГСУ СК России по городу Москве расследуется 7 уголовных дел, в рамках которых противоправные действия участников несанкционированной акции квалифицируются по ст. 318 УК РФ – применения насилия в отношении представителя власти.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.01.21

Дальше все будет еще дороже: Россия только в начале инфляционной спирали. / «Врачи прогнозов не дают»: заболевшего ковидом Василия Ланового спасают в реанимации. / В России задержано более 4 тысяч участников акций 23 января. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Леонид Волков стал фигурантом уголовного дела о склонении подростков к незаконному протесту

Предложили стать биржевым трейдером: в Москве пенсионерка заложила квартиру по указке мошенников

В Москве задержаны возможные фигуранты по делу о нарушении санитарных норм на акции протеста 23 января

В Москве задержан выходец из Чечни, подравшийся с силовиками на акции 23 января

Полиция пришла с обыском в квартиру Навального

В Москве задержаны еще двое участников протеста 23 января

До трех лет тюрьмы: москвич задержан за расстрел дворовых кошек

В Москве родителям четверых подростков, задержанных 23 января, грозят штрафы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,