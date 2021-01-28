Полиция: в Москве 267 участников несанкционированного протеста привлечены к административной ответственности

В Москве за различные правонарушения, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, к административной ответственности привлечено 267 человек, 110 из них судом назначено наказание в виде административного ареста. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

В московской полиции также отметили, что в настоящее время ГСУ СК России по городу Москве расследуется 7 уголовных дел, в рамках которых противоправные действия участников несанкционированной акции квалифицируются по ст. 318 УК РФ – применения насилия в отношении представителя власти.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.01.21

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