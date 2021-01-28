Правительство РФ провоцирует новый виток девальвации рубля

Действия правительства РФ по сдерживанию цен на хлеб путем вливания средств в производителей этой продукции приведут к росту денежной массы в экономике и дальнейшей девальвации рубля. Об этом сегодня на пресс-конференции предупредил главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский. В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников назвал трансфер в 4,5 млрд рублей «каплей в море» для всей хлебобулочной промышленности.

«Будут ли производители просить? Да, будут. Методика выдачи субсидий абсолютно не рыночная, она из системы ЧС и никак не более, стимулировать экономику раздачей субсидий невозможно», – констатировал Калашников.

«Как только съедят эти 4,5 млрд – придут за новыми. И все остальные тоже – одним дали, другим – нет. Эта методика абсолютно неэффективна», – отметил он. Реально действующей экономической мерой Калашников назвал повышение пошлин на вывоз масла и зерна за рубеж.

С депутатом согласился Кричевский, который при этом напомнил, что вывозные пошлины начинают действовать только 1 марта. «А к 1 марта у нас уже весь законтрактованный объем пшеницы будет вывезен. Поэтому эта мера популистски очень правильная, но по сути она ни на что абсолютно не повлияет, – подчеркнул он. – Все уже вывезли, процентов так по моим подсчетам на 80, а то и больше. Остаток добьем за январь-февраль».

Попытки правительства решить вопрос с производителями продовольствия не с позиции силы, а путем вливания денег, приведет к росту денежной массы и инфляции, считает эксперт. «Это дополнительное снижение курса рубля», – предупредил он.

О выделении более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб заявил на заседании кабмина на прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Предполагается, что деньги будут направлены регионам. В правительстве рассчитывают, что трансферты позволят компенсировать производителям часть затрат на закупку пшеницы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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