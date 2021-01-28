Экономика vs западное лобби: стагнация угрожает России потерей суверенитета

В России в кризисный 2020 год из-за дисбаланса в экономике финансовый сектор «пропылесосил» доходы в свою пользу. По оценке экспертов, необходимо в срочном порядке принимать решения для выхода из стагнации – противном случае это повлечет потерю суверенитета для страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День» шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве с участием экономистов и политологов.

В частности, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН Александр Широв подчеркнул, что ситуация на внешних рынках ставит вопрос о преобразованиях в отечественной экономике ребром. «В ближайшие годы мировой экспорт будет расти медленнее, чем ВВП. Это значит, что спрос на ключевые виды сырьевых ресурсов будет расти медленнее, чем нам бы хотелось. Это грозит нашей экономике очевидными проблемами и ставит перед необходимостью новых решений. Если мы стагнируем, мы теряем систему национальных интересов. Это означает потерю суверенитета – размен доходов на управление собственной экономикой», – подчеркнул он.

Широв обратил внимание, негативные последствия потери экономического суверенитета можно наглядно увидеть на примере стран постсоветского пространства и в новейшей истории России. «Нельзя упрощать вопрос и говорить, что наша экономика большая, хорошая и замечательная. Если ею не заниматься, мы можем прийти к неприятной ситуации. На нашем историческом периоде, не таком далеком, мы уже видели, к каким последствиям это может приводить. Да, у нас большой потенциал, но этот потенциал нужно использовать и проводить грамотную экономическую политику», – сказал эксперт.

Вместе с тем экономист отметил, что сегодня в России слишком большое внимание уделяется внешнеполитическим вопросам. «Есть впечатление, что заниматься внешнеполитическими вопросами – все с интересом смотрим программы, что там в Штатах, что там на Украине – более интересно, чем собственными. А ситуация за последние 10 лет не сказать, что суперблестящая. В силу ряда причин, в том числе санкций и кризисов, мы отстали», – пояснил Широв.

При этом, по его оценке, финансовый сектор «пропылесосил доходы в свою пользу» в 2020 году из-за дисбаланса и перекосов в экономической системе. «Из-за ковида у нас реальная добавленная стоимость – доходы за вычетом инфляции в финсекторе выросли на 8%. Экономика упала примерно на 4%. Это ненормально в условиях таких кризисов. То же самое было в 14-15 году и в 2008 -2009 году», – констатировал он.

По мнению директора Центра политической информации Алексея Мухина, «гарантией» отставания российской экономики стало западное лобби. «Те элементы, факторы, отставание, которые мы наблюдаем – результат ни больше, ни меньше действий этого западного лобби, которое, во-первых, сильно деморализует, во-вторых, занимается вредительской деятельностью. Уж простите, я обладаю определённой фактурой на этот счет», – заявил Мухин.

По его мнению, сейчас для России в определенной степени сложилась уникальная ситуация для изменения ситуации. «Западные страны заняты борьбой с ковидом, разборками внутри. Они немного оставили нас в покое, но это ненадолго. Нам необходимо использовать эту краткую передышку, чтобы переструктурировать органы власти», – сказал он.

При этом Мухин выразил уверенность, что начавшаяся административная реформа в правительстве РФ направлена именно на это. «Реформа институтов развития также направлена на снижение влияния лоббистов западной модели экономики», – отметил он.

Как сообщал «Новый День», в середине января глава минфина Антон Силуанов «точечные решения» правительства о госпомощи весной и летом-2020 года назвал структурными реформами. «Мы провели структурные изменения. Такие кризисы всегда содвигают на то, чтобы реформировать то, что требует совершенствования. Мы сделали маневр по налогам, мы снизили налоги для малого бизнеса, повысили на нефтяной сектор – абсолютно правильное решение. Приняли много решений в закупочном законодательстве, отменили много нормативных актов, которые мешали бизнесу. Провели изменения в структуре расходов. Мы все больше помощи стали предоставлять гражданам – не всем подряд, а тем, кто нуждается. Такого рода изменения правильно проводить в сложные периоды, это нас простимулировало», – сказал он. При этом министр добавил, что все это были вынужденные мери и вскоре экономические власти намерены вернуться к «нормальной» бюджетной политике.

Москва, Александра Быстрицкая

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