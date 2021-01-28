В Москве задержан мужчина, расстрелявший трех человек в кафе на Ленинградском проспекте

В Москве полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу в кафе на Ленинградском проспекте и ранил троих человек. Около заведения силовики нашли «предмет, похожий на травматический пистолет.

Как сообщили сегодня в ГУ МВД по Москве, инцидент произошел в кафе на Ленинградском проспекте. Один из посетителей несколько раз выстрелил по отдыхавшим гражданам, а потом сбежал. Одного из раненых доставили в больницу, двое других самостоятельно обратились к врачам за помощью. На месте полицейские нашли три стреляные гильзы, а рядом с кафе – предмет, похожий на травматический пистолет.

Подозреваемого сотрудники правоохранительных органов задержали на улице Софьи Ковалевской – оказалось, что ранее 40-летний приезжий мужчина уже имел проблемы с законом и был судим.

Уголовные дела возбуждены по статьям УК РФ о хулиганстве и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 28.01.21

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