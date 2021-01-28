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Четверг, 28 января 2021, 18:12 мск

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«Все идет законным чередом»: штрафы угрожают 173 москвичам, дети которых оказались на акции протеста 23 января

Полиция составила протоколы об административном правонарушении в отношении 173 москвичей, дети которых, по данным силовиков, оказались на несанкционированной акции 23 января. По словам детского омбудсмена Ольги Ярославской, все идет законным чередом, и теперь школа будет решать, как это повлияет на судьбу детей.

«То, что 173 протокола составлены в отношении родителей, чьи дети приняли участие в акции, – правда. Все идет своим законным чередом, – цитирует детского омбудсмена РБК. – Как это в дальнейшем повлияет на жизнь детей, уже должна решать школа индивидуально».

Как сообщал «Новый День», московская полиция предупредила, что будет незамедлительно пресекать акции протеста 31 января, информация о которых появилась в Интернете. По итогам несанкционированных мероприятий 23 января возбуждено 7 уголовных дел, к административной ответственности привлечены 267 человек, 110 из них судом назначено наказание в виде административного ареста.

Несанкционированные акции 23 января прошли по всей стране, задержано было более 4 тысяч человек.

Москва, Алевтина Белова

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