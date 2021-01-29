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Пятница, 29 января 2021, 12:19 мск

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В Москве после обысков задержан депутат Константин Янкаускас

Муниципальный депутат столичного округа Зюзино Константин Янкаускас задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщил сам политик в твиттере.

«Меня задерживают. Не знаю надолго ли. Вы отлично знаете, что делать. Увидимся!», – говорится в сообщении. По информации ОВД-Инфо, депутата везут в Главное следственное управление городской полиции, с ним находится адвокат Юлия Сычева. Задержание связано с уголовным делом по статье о нарушении санитарных и эпидемиологических норм.

Накануне вечером Янкаускас сообщил в «Фейсбуке» об обысках в квартире своих родителей. «Обыск у моих пожилых родителей, с которыми я не живу уже 8 лет. Полицейские ломятся в квартиру, мама пытается сдержать их до приезда адвоката», – рассказал он.

В ходе обыска силовики изъяли телефоны и ноутбук. «Допросили мою маму по уголовном деле о распространении коронавируса (!). Во время обыска у папы резко подскочило давление, приезжала скорая. Сейчас чувствует себя уже лучше. Мама спрашивала следователей смотрели ли они расследование Навального про дворец Путина. Те молча кивали головой», – говорится на странице Янкаускаса.

Как сообщал «Новый День», обыски и задержания в Москве и других городах России проходят после несогласованной акции 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В целом, по данным ОВД-Инфо, задержано более 4 тысяч человек.

Москва, Татьяна Дорофеева

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