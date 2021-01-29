В Москве избитый школьник попал в больницу с сотрясением мозга

Московский школьник попал в больницу с черепно-мозговой травмой – 11-летнего мальчика избил одноклассник. Полиция начала проверку, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, инцидент произошел накануне около одной из школ в центре Москвы – школьника избил одноклассник, в результате мальчик был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Москва, Алевтина Белова

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