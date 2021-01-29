В московские суды поступило более 1,6 тысячи административных дел против участников протеста 23 января

В Москве по итогам несогласованной акции 23 января арестованы 154 человека, 354 оштрафованы. В целом в суды поступило 1608 дел об административных правонарушениях.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на данные суда, за неделю в столичные суды поступило 1608 дел об административных правонарушениях, которые были возбуждены в связи с акцией, прошедшей 23 января на Пушкинской площади в Москве. При этом 41 дело возбуждено по статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) о неповиновении требованию сотрудника правоохранительных органов, 1567 дел – по статье о нарушении порядка проведения массового мероприятия.

Из 41 дела суды рассмотрели 25, в результате 23 гражданина получили административный арест, двое – административный штраф. Кроме того, рассмотрено 483 дела из числа тех, что касаются нарушения порядка проведения митингов. Итогом для 131 человека стал административный арест, 352-м – назначены штрафы.

По информации ОВД-Инфо на 28 января, на несанкционированных акциях было задержано 1 546 человек в Москве, в целом в 131 городе России – более 4 тысяч человек.

Москва, Татьяна Дорофеева

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