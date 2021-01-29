Страшное убийство в Подмосковье: мужчину приговорили на 16 лет за расчленение матери

В Подмосковье 41-летний мужчина признан виновным в жестоком убийстве матери. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, преступник задушил и расчленил женщину из-за денег.

По данным ведомства, преступление произошло в марте 2019 года. В начале месяца у подозреваемого накопился долг по кредиту. При этом он знал, что у его матери есть сбережения и решил убить ее, чтобы присвоить деньги.

10 марта мужчина позвонил матери, пригласил ее в гости и предложил забрать ее на автомобиле с работы. Под надуманным предлогом о поломке припарковал машину в безлюдном месте, затем задушил женщину веревкой, которую заранее приготовил. Затем убийца вывез тело в лес в Сергиево-Посадский городской округ, скатил его в яму и прикрыл ветками деревьев.

После этого мужчина забрал у нее из сумки 1900 рублей наличными и 4 банковские карты, с которых снял 129 тысяч.

Как выяснили следователи, спустя некоторое время подозреваемый испугался, что тело матери может быть обнаружено – вернулся на место происшествия, расчленил труп, а фрагменты разбросал по разные стороны проезжей части дороги.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой») и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 29.01.21

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