Ростуризм готов отменить новые правила заселения детей в гостиницы, но отельеры против

Ростуризм готов отказаться от новой нормы в «Правилах предоставления гостиничных услуг в РФ», обязывающей родителей оформлять нотариальную доверенность для заселения в гостиницу детей, путешествующих с родственниками или организованными группами. Однако против отмены выступили отельеры. Об этом сообщила начальник правового управления Ростуризма Наталья Смирнова сегодня на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике, посвященном новой редакции правил.

Новый порядок заселения в гостиницы детей касается не только организованных групп школьников – например, спортивных команд или творческих коллективов, но и тех юных россиян, кто путешествует с дедушками и бабушками, обратила внимание член комитета СовФеда по науке, образованию и культуре Римма Галушина, отметив, что сенаторам хотелось бы услышать объяснения разработчика новых правил, какие риски пытаются снять этим нововведением. Для родителей такие требования серьезно усложняют организацию отдыха детей, поскольку следует оформлять нотариально заверенное согласие на заселение школьников в гостиницы. «Следует отметить, что при посадке на поезд или в самолет нотариально заверенное согласие не требуется», – подчеркнула Галушина.

Ранее сенатский комитет, обсудив новые правила, запросил мнение региональных профильных ведомств. Как выяснилось, в Тамбовской области считают, что документ спровоцирует появление проблем у представителей туристической отрасли, а детские омбудсмены отметили, что данная норма по отношению к организованным группам избыточна. Как считает Галушина, если норма будет оставлена в отношении детей, путешествующих с близкими родственниками, то следует минимизировать затраты родителей на оформление нотариально заверенного согласия.

В свою очередь, начальник правового управления Ростуризма Наталья Смирнова пояснила, что авторы новой нормы выражали обеспокоенность по поводу безопасности детей. «Гостиницы не знают, кто сопровождает ребенка, каким образом оформлены правоотношения, и что этому лицу действительно родители доверили ребёнка, – заявила она. – Вот в этом случае гостиница может снять риски возможного причинения вреда здоровью ребёнка. <…> Мы эту позицию услышали, в итоговом акте отразили и она легла в итоговый документ».

Однако после публикации правил Ростуризм начал получать многочисленные обращения. «К сожалению, мы вынуждены признать, что обращения как от граждан, так от организаций туристического сообщества, от общественных организаций и из регионов, мы вынуждены признать, что требования действительно можно признать избыточными, как для организованного, так и индивидуального туризма», – запинаясь, сообщила Смирнова.

В итоге Ростуризм подготовил несколько вариантов поправок в правила, самый простой из которых – заменить нотариально заверенный документ простым письменным согласием родителей. Однако эта идея не понравилась гостиничному сообществу, которое продолжает настаивать на существующей норме.

Ростуризм готов работать над новой редакцией правил, заверила Смирнова.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.01.21

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