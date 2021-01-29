В Совете Федерации назвали главного лоббиста скандальных правил заселения детей в гостиницы

Инициатором скандальной нормы о нотариальной доверенности для заселения в гостиницы детей является Российская гостиничная ассоциация (РГА). Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил зампредседателя комитета Мохмад Ахмадов сегодня на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Со своей стороны глава РГА Геннадий Ламшин, присутствовавший на заседании, со своей стороны признал, что пункт, обязывающий родителей оформлять нотариально заверенное согласие на заселение в отели детей, путешествующих с родственниками или в составе спортивных команд, вызвал серьезные споры уже в ходе обсуждения в рабочей группе. Однако, по его словам, норму поддержали «все представители гостиничного сообщества».

Ламшин подчеркнул, что новую норму надо вводить ради безопасности детей. В этой связи глава РГА зачитал «короткую справку, что согласно официальным данным МВД, только в первом полугодии прошлого года, года ковида, в полицию поступило более 2 тысячи заявлений о безвестном исчезновении несовершеннолетних». Каким образом это касается гостиниц президент РГА не объяснил, отметив лишь, что «в гостиницах тоже много разных случаев есть», и затем и вовсе назвал цифру МВД заниженной.

«Мы не только РГА, а в целом гостиничным сообществом решили оставить ту формулировку, которая есть [о нотариальном согласии], – авторитетно заявил Ламшин. – Но она будет касаться детей-одиночек или нескольких детей из одной семьи, прежде всего с одним сопровождающим, как правило, это родственники, хотя необязательно».

Предложение Ростуризма о простом письменном согласии родителей РГА не устраивает, подчеркнул он. «А есть ли у этого согласия юридическая сила? Не забывайте – безопасность детей», – сказал Ламшин.

Президент РГА считает, что родителям будет очень легко оформить нотариально заверенное согласие, поскольку «оно недорогое, кто бы что ни говорил». Что касается организованных групп детей, то им для заселения в гостиницу по замыслу РГА нужно будет предъявить либо письмо от туроператора, либо документ от организации, которая устроила поездку.

Между тем члены Совета Федерации выразили категорическое несогласие с такой позицией. «Безопасность не имеет никакого отношения к данной норме, – заявила сенатор Римма Галушина. – Мы прекрасно понимаем, что преступник с ребенком не пойдет заселяться в гостиницу – а вот проблем мы создаем этой нормой очень много. У нас впереди летние отпуска, все поедут на юг отдыхать с детьми, (из районов Крайнего Севера) родители отправляют детей кто как может».

Если требование РГА будет принято, «родители будут просто искать там съемное жилье, где не требуют нотариально заверенное согласие», предупредила Галушина. «Родители все равно детей отправят, а наш туристический бизнес опять будет страдать», – подчеркнула сенатор.

Ранее на заседании комитета Совета Федерации начальник правового управления Ростуризма Наталья Смирнова сообщила, что инициаторы новой нормы обосновали ее не только заботой о безопасности детей, но и тем, что «в этом случае всегда ясно, кто будет нести ответственность за ребенка в случае каких-то происшествий на территории и во время пребывания в гостинице». При этом чиновник заверила, что Ростуризм готов отменить эту норму.

Москва, Татьяна Дорофеева

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