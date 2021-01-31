В Москве задержаны более 300 участников протеста

В центре Москвы проходят задержания участников несанкционированного протеста. Судя по данным портала «ОВД-Инфо», к 14:15 мск сотрудники полиции схватили 307 человек, которые, по мнению силовиков, вышли на акцию в поддержку арестованного Алексея Навального. В числе задержанных оказался депутат Московской городской думы от КПРФ Евгений Ступин, а также член Совета при президенте РФ по правам человека Николай Сванидзе.

Задержания проводятся около станций метро «Пушкинская», «Чистые пруды», «Красные ворота», «Сухаревская», а также на площади трех вокзалов и других улицах.

К станции метро «Сухаревская» стянуты десятки полицейских. Часть людей попыталась скрыться во дворе церкви Троицы в Листах, но и там их начали задерживать. Среди задержанных оказался, в том числе, член СПЧ Николай Сванидзе, который вскоре был отпущен, передает РБК.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин был задержан на Сухаревской площади, где в воскресенье собрались участники несогласованной акции. «Задержали прямо во время общения с журналистами, причин не объяснили», – заявила РИА «Новости» его помощница Олеся Гонышева. Сам парламентарий позже в «Фейсбуке» пояснил, что росгвардейцы его высадили из машины, но не задерживали.

«ОВД-Инфо» отмечает, что часть потенциальных участников протеста были задержаны по дороге в центр Москвы. В частности, сообщается о задержании двух пожилых женщин, Оксаны Цибековой и Галины Золиной, которые, по их словам, ехали к внукам. Правоохранители доставили их в линейный отдел полиции на станции метро «Пушкинская». Юриста Правозащитного центра «Мемориал» (организация признана иноагентом) Татьяну Черникову задержали на выходе из дома.

Как отмечает РБК, часть людей, собравшихся в районе метро «Красные ворота», двинулась в сторону Курского вокзала. По состоянию на 13:10, был перекрыт проход со стороны Садового кольца на проспект Сахарова (в сторону станции метро «Комсомольская»). Перекрыты и другие подходы к площади трех вокзалов (Комсомольская).

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.01.21

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