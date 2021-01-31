Полиция: в Москве на запрещенный протест вышли около 2 тысяч человек

В Москве в несогласованной акции протеста приняли участие порядка двух тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД. В полиции уточнили, что в это число включены представители СМИ.

Во время протеста около 600 участников предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц города. «Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок в городе», – отмечается в сообщении полиции.

Задержания участников несанкционированного протеста проходили в центре Москвы у станций метро, на площади трех вокзалов, а также около СИЗО «Матросская тишина», где содержится оппозиционер Алексей Навальный. Сотрудники правоохранительных органов заблокировали подходы к изолятору, выстроившись в живую цепь на прилегающих улицах. Они предупредили протестующих о незаконности акции. Активисты не послушались. Тогда полиция начала массовые задержания, люди стали разбегаться, передает «Интерфакс».

По данным «ОВД-Инфо», в ходе протестных выступлений в Москве задержано к 15:45 задержано 388 человек. В их числе супруга арестованного Алексея Навального Юлия. Как сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России иностранным агентом) Иван Жданов, Навальную задержали в районе улицы Стромынка.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.01.21

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