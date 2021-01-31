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Воскресенье, 31 января 2021, 21:05 мск

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В центре Москвы мужчина облился горючей жидкостью и поджег себя

Сегодня в центре Москвы в районе дома №29 на Большой Бронной улице мужчина облил себя горючей жидкостью и предпринял попытку поджечь себя. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, гибель гражданина удалось предотвратить.

«Сотрудником УНК ГУ МВД России по г. Москве старшим лейтенантом полиции Алтыновым Ильей в районе дома 29 по ул. Большая Бронная при несении службы был замечен гражданин, который внезапно облил себя горючей жидкостью и предпринял попытку самосожжения. Подручными средствами пожаротушения и личным форменным обмундированием полицейский, а также присутствовавшие на месте происшествия граждане, в течение нескольких секунд погасили пламя. Пострадавший передан бригаде скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении полиции.

Предварительно установлено, что причиной совершения поступка мужчиной стали личные имущественные отношения.

Москва, Светлана Антонова

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