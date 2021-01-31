«Мы находимся в начале «пьесы»: эксперты оценили перспективы протестов в России

Политические эксперты неоднозначно оценивают перспективы еженедельных протестов в России. С одной стороны, звучат мнения, что акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального «выдыхаются», с другой – высказываются предположения, что нынешние выступления – только начало «пьесы». В любом случае, многие признают, в России есть огромный протестный потенциал, который образовался в результате экономического кризиса и несправедливой государственной политики.

Политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков обратил внимание на радикализацию действий правоохранителей. «Первые итоги акции 31 января: людей меньше, а действия полиции – жестче. По данным ОВД-инфо, на время начала акций в Москве по остальным регионам было уже около 1 тыс. задержанных, при том, что в большинстве городов на улицы вышло в разы меньше людей. <…> В принципе, снижение численности протестующих прогнозировалось. Вторая акция за неделю, нет нового яркого повода (расследования), да и общий накал ощущался меньше. Полагаю, что спецслужбы и полиция эту тенденцию так же фиксировали, а потому больше сосредоточились на другой дате – 2 февраля, когда пройдет суд над Навальным. <…>Массовые задержания журналистов и прессинг на них со стороны властей – попытка сбить медийную повестку, но вряд ли сегодня этого возможно добиться такими методами. Очередная эскалация лишь усилит противостояние», – прокомментировал ситуацию эксперт.

Политолог, руководитель Института политических исследований Сергей Марков признал, что в России огромный протестный потенциал из-за стагнации экономики и большой социальной несправедливости, но при этом считает, что «этот огромный протестный потенциал вполне разумные российские граждане не хотят отдавать Навальному, которого они считают агентом врагов России».

«Граждане ищут какую-то новую силу, – левую и патриотическую <…> Навального не любят многие даже те, кто против Путина. Его не любят многие даже те, кто сейчас по приказу своих западных друзей вынужден скепя сердце поддерживать Навального. Они кричат «Свободу Навальному!», а сами думают в это время – «как, каким образом, этот мутный проходимец оказался нашим лидером?» <…> Ставка на Навального – большая стратегическая ошибка его западных кураторов. Не соберут они больших толп в его поддержку никогда. Не наш он, – это видно всем», – пояснил Марков.

Политолог, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейев считает, что акции в поддержку Навального «по сути провалились». «Причины? Деморализация сторонников. Во-первых, сами перед всеми себя выставили уродами, когда прошлый раз прыгали на полицейских. Во-вторых, выставили себя уродами ещё раз, когда травили Слепакова и Ланового. В-третьих, иностранное происхождение фильма Навального подтвердили немцы, а то что он фальшивый и нарисованный подтвердили Мэш. Идти в бой за негодяя, иностранного агента и фейкомета и получать неприятности – никому не хочется», – оценил Матвейчев сегодняшние протесты в России.

Политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что мы «находимся в начале пьесы, всё самое интересное впереди».

«Предложение ФБК (организация признана иностранным агентом в РФ) сделать протесты еженедельными закономерно уменьшает в разы и прежде не большое количество их участников, но делает их существенно радикальнее. Уж не знаю, злой ли это был умысел или такое стечение обстоятельств, но появление новости о предотвращении попытки самосожжения неизвестного мужчины на Тверской является довольно многозначительным – если допустить мысль, что это чей-то сценарий, то именно сейчас, в моменте снижения протестной активности, нужна «сакральная жертва». Особенно кстати она придётся накануне 2 февраля – дня суда над Навальным, на котором с огромной долей вероятности можно предполагать замену двух условных сроков одним реальным. Кстати, никто не в курсе, существуют ли в России ещё граждане с двумя условными сроками одновременно? – отметил эксперт в комментарии на своей странице в «Фесйсбуке».

«ФБК (организация признана иностранным агентом в РФ) уже анонсировал протесты на будущей неделе – открыто идут на эскалацию. Росгвардия тоже играет на повышение – санкция на применение электрошокеров при задержании против безоружных людей очень сомнительная инициатива... Мой прогноз – мы находимся в начале пьесы, всё самое интересное впереди», – пояснил Бондаренко.

Согласно данным «ОВД-Инфо» на 20:00 мск, сегодня в России на несанкционированных акциях протеста было задержано 4 445 участников уличных выступлений, больше всего в Москве (1 395) и Петербурге (961).

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.01.21

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