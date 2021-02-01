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Понедельник, 1 февраля 2021, 12:04 мск

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Генпрокуратура намерена требовать реального срока Алексею Навальному

Генпрокуратура РФ будет отстаивать в суде отмену условного осуждения оппозиционеру Алексею Навальному, настаивая на замене его реальным сроком заключения. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале. Дело рассмотрит Симоновский районный суд столицы.

В прокуратуре обратили внимание, что Навальный 30 декабря 2014 года был признан виновным в мошенничестве в отношении компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания», и получил три с половиной года условно с испытательным сроком 5 лет. При этом оппозиционер был обязан вовремя являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

При этом, как подчеркнули в прокуратуре, Навальный неоднократно нарушал это условие без уважительных причин, и трижды был привлечен к административной ответственности. Все это в августе 2017 года дало основания для продления ему испытательного срока до 29 декабря 2020 года.

В надзорном ведомстве заявили, что до окончания этого срока Навальный «в публичном выступлении совершил клевету, порочащую честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 128.1 УК РФ». Между тем, соответствующее уголовное дело еще только рассматривается в суде, и факт совершения оппозиционером преступления пока не зафиксирован в приговоре.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что в 2020 году Навальный «многократно нарушил обязанность явиться на регистрацию», а после выписки из германской клиники полностью устранялся от контроля, пропустив все явки с октября по декабрь. «Поскольку местонахождение осужденного установить не представилось возможным, постановлением начальника УФСИН по г. Москве от 29.12.2020 он объявлен в розыск», – сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, что в декабре 2020 года по запросу прокуратуры РФ Навальный был очно опрошен прокуратурой Германии. Факт явки оппозиционера на опрос подтвержден Минюстом Германии.

В Генпрокуратуре РФ назвали поведение оппозиционера противоправным, и подчеркнули, что представление о замене ему условного наказания на реальное признано законным.

«С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании», – подытожили в ведомстве.

Москва, Алевтина Белова

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