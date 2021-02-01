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Понедельник, 1 февраля 2021, 12:04 мск

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Москва подсчитывает «потери» после воскресного протеста

В Москве по итогам несанкционированной акции протеста было задержано 1762 человека, еще около 20 – обратились за помощью к врачам. По данным ОВД-Инфо, в отделения полиции было доставлено «по крайней мере» 1 762 граждан, не менее 146 – провели в ОВД всю ночь.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, среди пострадавших большая часть получила медпомощи амбулаторно, «в системной медпомощи нуждалось» чуть меньше половины. Среди пострадавших – два сотрудника правоохранительных органов. «Пострадавшие провели в больницах меньше суток. Почти все уже выписаны на амбулаторное лечение», – сказал источник.

Напомним, накануне прошла вторая акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Примечательно, что данным МВД, в ней приняло участие порядка 2 тысяч человек, что не совпадает с данными «ОВД-Инфо».

Задержания участников несанкционированного протеста проходили в центре Москвы у станций метро, на площади трех вокзалов, а также около СИЗО «Матросская тишина», где содержится под стражей Навальный. В числе задержанных оказалась жена политика – Юлия Навальная. Ее продержали в отделении около 2 часов, затем отпустили. На сегодняшний день у нее назначен суд по ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»), уточняет РБК.

Как сообщал «Новый День», российские эксперты предупреждают, что в России накоплен огромный протестный потенциал, который образовался в результате экономического кризиса и несправедливой государственной политики.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 01.02.21

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