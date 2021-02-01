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Понедельник, 1 февраля 2021, 12:04 мск

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Подросток сбежал из московской больницы с оружием

В Москве раненый 13-летний подросток сбежал из больницы с пистолетом. По данным «РЕН ТВ», подросток нашел оружие на заброшенной территории в Красногорске.

По словам мальчика, он гулял с другом за рекой Банька и вместе с другом нашел пневматический пистолет. Подростки начали стрелять по банкам, но одна пуля попала в стену и срикошетила ему в палец. Тогда мальчики вызвали такси и поехали в частную клинику. Но там пулю извлечь не удалось и ребят отправили на операцию в государственную больницу, где подростку сообщили, что нужно вызвать его законных представителей. После этого мальчик сбежал вместе с оружием. Полицейские задержали его по дороге из больницы.

Москва, Александра Быстрицкая

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