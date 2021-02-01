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Понедельник, 1 февраля 2021, 12:04 мск

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Официально: Путин поручил изучить целесообразность создания в России собственного суда по правам человека

В России может появиться собственный суд по правам человека. Рассмотреть этот вопрос в ближайшее время должен Верховный суд совместно с Минюстом, соответствующее поручение по итогам заседания Совета по правам человека дал президент Владимир Путин.

«Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации: <…> рассмотреть совместно с Министерством юстиции Российской Федерации вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости соответствующие предложения», – говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными назначены председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и руководитель минюста Константин Чуйченко. Срок выполнения поручения президента установлен до 1 июня.

Москва, Алевтина Белова

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