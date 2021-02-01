Юлия Навальная оштрафована на 20 тысяч рублей

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия признана виновной в участии в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), и оштрафована на 20 тысяч рублей. Такое решение принял Щербинский суд Москвы, передает «Интерфакс».

Навальная была задержана накануне на несогласованном митинге в районе улицы Стромынка в Москве, после чего ее доставили в ОМВД «Щербинский» в новой Москве.

Адвокаты заявили, что считают решение суда необоснованным и незаконным, и намерены его обжаловать в Мосгорсуде.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.02.21

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