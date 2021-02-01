Официально: в больницы Москвы попали 14 участников воскресного протеста

Накануне, 31 января, в Москве в ходе несанкционированных митингов 14 человек были доставлены в приемные отделения московских больниц. Об этом говорится в официальном сообщении департамента здравоохранения столицы.

«Всем пациентам были проведены необходимые обследования и оказана медицинская помощь. В настоящее время в больницах нет ни одного из этих пациентов, все они были отпущены домой, дальнейшее нахождение в стационаре им не потребовалось», – уточнили в департаменте.

По уточненным данным «ОВД-инфо», накануне в ходе протестных выступлений в Москве было задержано 1 802 граждан.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.02.21

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