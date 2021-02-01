«Достало!» В России началось «брожение» – как в конце перестройки

Ситуация с протестами в России напоминает конец эпохи перестройки – страну ждёт ужесточение политического режима, однако это не поможет власти ликвидировать нарастающую напряженность. Такое мнение высказал президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров. «Диалог становится все более затруднительным. Радикализация, политизация, поляризация и взаимная ненависть – вот к чему мы быстро придем», – отметил он в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

По оценке Федорова, в российской столице протест стал менее масштабным, но при этом более радикализированным. Новая тактика полиции сработала: речь идет о массовых профилактических мероприятиях, блокировке лидеров, блокировке центра города, быстрых и массовых задержаниях. «У протеста появилось поколенческое лицо, но напрочь отсутствует чёткая стратегическая и тактическая линии, – отметил он. – Люди реально не знают своих планов. Единственная общая идея протеста: «Достало!» Мне это очень напомнило конец перестройки. Такое же брожение».

В то же время Федоров обратил внимание, что на акции проявилась опасная тенденция: очень ярко выступили провокаторы. В частности, пояснил политик, речь идет о ролике с «нападением» с битой на полицейских. «Это было очень похоже на постановку и цирк. Особенно образцово показательный приём самбо и очень аккуратное пакование чувака. Либо кто-то пытается приучить и спровоцировать протестующих, либо нужна была картинка для кого-то из начальников, – предположил он. – И конечно, попытка самосожжения в Москве – абсолютно страшный акт, который показывает всю глубину падения и болезнь нашей системы».

С его точки зрения, протестующим не удастся достичь никакого результата с такой «белорусской партизанской» тактикой, предполагающей гуляния по городу. Власть сможет «переварить» самых активных деятелей, и к старту избирательной кампании в Госдуму в стране будут возбуждены десятки тысяч административных дел. «Вчера по всей стране было задержано более 5000 человек, – напомнил он. – Это рекорд, но не предел».

Результатом нарастающей протестной активности станет ужесточение политического режима и закручивание гаек в отношении несистемной оппозиции, причем эта тенденция уже ярко показала себя 31 января – когда полиция задерживала даже депутатов, журналистов и официальных лиц.

«Очень странно, почему лидерами протеста не сформулированы конкретные социальные требования, – отметил Федоров. – Это могло бы значительно расширить протест и дать ему политические смысл и форму. Вспомните желтые жилеты, которые очень быстро сформулировали конкретные социальные и политические требования. Без этих конкретных и широких требований протест быстро будет подавлен».

Между тем, хотя «зимние» выступления россиян власть может такими жесткими методами подавить, однако окончательно решить этот вопрос ей не удастся: весной активность вспыхнет с новой силой, считает председатель движения «Гражданская солидарность».

«Процессы социального и политического раскола перешли в новое качество. Теперь взаимная ненависть стала распространяться широко. Диалог становится все более затруднительным. Радикализация, политизация, поляризация и взаимная ненависть – вот к чему мы быстро придем», – констатировал он.

Политик подчеркнул, что «гражданская война и переход в силовое противостояние – худший вариант развития событий в сложившихся условиях», и призвал оппозиционные социальные силы готовиться к выборам в Госдуму. Именно это станет основным политическим событием, способным обеспечить перемены к лучшему в России мирным путем. Общество просыпается, поэтому левым силам пора увеличить информационную и организационную активность, полагает Федоров. «Иначе этот протест и настроения очень быстро канализируют и направят в безопасный для олигархата и системы путь. Как это было неоднократно. Система ещё сильна и это тоже надо трезво понимать», – пояснил он.

По его мнению, в ходе думской избирательной кампании власть будет не в силах подвергнуть репрессиям всех неугодных участников. Если же результаты выборов возмутят большую часть гражданского общества, то осенью страну охватит новая волна протестов – «обширнее нынешних по географии и количеству участников». Такое развитие событий способно привести к социально-политическому кризису.

«То, что сейчас запустил Навальный, надо было запускать всем миром против пенсионной реформы. Тогда бы власть точно дрогнула и отказалась от этой реформы. К сожалению, тогда протест был расколот и развивался по комфортному для власти сценарию», – заключил Федоров.

Как сообщал «Новый День», 31 января в Москве, как и в десятках других городов России, вновь прошла несанкционированная акция протеста. В автозаках, в частности, оказались депутат Мосгордумы Евгений Ступин, член СПЧ Николай Сванидзе, журналисты Сергей Пархоменко и Александр Минкин, муниципальный депутат Дмитрий Барановский был задержан на выходе из дома.

В целом в стране было задержано более 5 тысяч человек.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.02.21

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