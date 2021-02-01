Вопрос о замене Навальному условного срока на реальный суд рассмотрит на выездном заседании

Ходатайство московского УФСИН о замене условного срока Алексею Навальному реальным лишением свободы будет рассмотрено на выездном заседании Симоновского суда 2 февраля. В Мосгорсуде это объяснили необходимостью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства.

Заседание по делу об отмене условного срока Навальному Симоновский районный суд Москвы проведет в здании Московского городского суда. В суде объяснили это решение большим количеством поступивших аккредитаций СМИ, необходимостью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, и требованиями о соблюдении дистанции во время пандемии.

Как сообщал «Новый День», Навальный был задержан в аэропорту «Шереметьево» 17 января после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию. На следующий день Химкинский городской суд провел выездное заседание в здании местного отдела полиции, и арестовал оппозиционера до 15 февраля. Ожидается, что 2 февраля суд рассмотрит ходатайство УФСИН Москвы о замене Навальному условного срока на реальный. Генпрокуратура сегодня выступила с заявлением о поддержке этого предложения. При этом в сообщении в телеграм-канале ведомство заявило, что Навальный уже летом этого года совершил уголовное преступление, оклеветав ветерана Великой Отечественной войны. Между тем, приговор по данному делу еще не вынесен, судебные процессы не завершены.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 01.02.21

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