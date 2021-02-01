Юристы «Конкорда» установят реальных владельцев канала «Навальный Live»

Ответчики не явились на заседание по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к Алексею Навальному и его подчиненной Любови Соболь. Слушание проводилось в Симоновском суде Москвы.

Евгений Пригожин подал в суд на Навального и Соболь после публикации порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию высказываний, прозвучавших в ходе эфиров на YouTube-канале «Навальный Live».

Защита Навального утверждает, что он не знал об оскорблениях в адрес бизнесмена, опубликованных на канале, в связи с чем утверждает, что не имеет отношения к делу. В связи с этим юристы компании «Конкорд» начали искать продюсера канала «Навальный Live». Поскольку ответчики не явились в суд на рассмотрение дела, а также стало известно, что они не являются владельцами канала, юристы «Конкорда» отправили запросы в Google с целью установить лицо, владеющее каналом.

Новое заседание состоится 19 февраля. Предыдущее сорвалось из-за заявлений ответчиков, которые утверждали, что информацию, порочащую репутацию Пригожина, они взяли из открытых данных в Сети. По мнению суда, сведения из Интернета не могут быть допустимым доказательством.

В общей сложности против Навального и его приближенных подано десять исков. Евгений Пригожин требует возмещения ущерба в размере 77 миллионов рублей.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 01.02.21

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