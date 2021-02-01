Москвичи назвали главную градостроительную проблему столицы

Почти треть жителей Москвы считают, что жизнь в столице ухудшилась за последние годы, а главной градостроительной проблемой треть москвичей называет высотную застройку. Такие результаты получены ВЦИОМ в ходе опросов, проведенных в декабре 2020 и январе 2021 года.

О том, что высотная застройка является главной проблемой градостроительной политики Москвы, заявило 33,5% жителей столицы. Еще 32,9% считают основной бедой города долгострой, а 27,6% – некачественное строительство. При этом в плюсах градостроительной деятельности властей респонденты называли строительство новых линий и станций метро (72,2%), дорог и развязок (67,6%), МЦК и МЦД (62,1%). О положительном опыте благоустройства дворов в опросе ВЦИОМ сообщили только 56,6% жителей столицы.

Кроме того, москвичей попросили дать оценку качеству жизни на территории старого города и новой Москвы и изменениям, произошедшим за последние два года. Только 34,3% респондентов из Новой Москвы заявили, что их жизнь, безусловно, улучшилась за это время. Об ухудшении условий жизни сообщили 8,2%, а 5,5% считают, что для них ничего не изменилось. В старой Москве об улучшении жизни сообщило 18,4% участников опроса, а безусловно ухудшилась жизнь у 11,9%.

Транспортную ситуацию назвали положительной или удовлетворительной 62% респондентов из новой Москвы, и 44% – из старой. О том, что жизнь в городе становится безопаснее, сообщило соответственно 52% и 40% опрошенных. При этом в данных ВЦИОМ не приводятся данные об отрицательном восприятии горожанами уровня безопасности и состояния транспортной сферы.

Опрос ВЦИОМ провел по заказу Московского центра урбанистики «Город». Респонденты отвечали на вопросы по телефону, в исследованиях приняли участие 2,2 тысячи жителей новой и старой Москвы в возрасте от 18 лет.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 01.02.21

Союз журналистов попросил МВД разобраться с задержанием сотрудников СМИ. / Юристы «Конкорда» установят реальных владельцев канала «Навальный Live». / В России живет более миллиона подтвержденных ВИЧ-инфицированных. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»