Полиция перекрыла подходы к Мосгорсуду: на прилегающих улицах стоят автозаки

В Мосгорсуде усилены меры безопасности, полиция дежурит на всех прилегающих улицах. В 11 часов в суде начнется выездное заседание Симоновского суда по рассмотрению ходатайства УФСИН об отмене условного наказания оппозиционеру Алексею Навальному.

Журналистов пропускают к зданию только по предъявлению пресс-карты и редакционного удостоверения. Усиленные наряды полиции дежурят на выходе со станции метро «Преображенская площадь», все подходы к суду перекрыты. Около здания собралось примерно 100 человек, практически все они являются сотрудниками СМИ, передает «Интерфакс». Телеканал «Дождь» передает, что на прилегающих улицах стоят наряды конной полиции, там же находится множество автозаков и автобусов.

В районе Мосгорсуда по требованию полиции изменены маршруты движения городского наземного транспорта.

По информации «Медиазоны», в суд прибыла Юлия Навальная, ее вместе с адвокатом Ольгой Михайловой пропустили внутрь.

Как сообщал «Новый День», сегодня Симоновский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство столичного УФСИН по замене условного срока Навальному на реальный. Оппозиционер был задержан в аэропорту «Шереметьево» 17 января после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию. На следующий день Химкинский городской суд провел выездное заседание в здании местного отдела полиции, и арестовал оппозиционера до 15 февраля.

Генпрокуратуравыступила с заявлением о поддержке этого предложения. В ведомстве пояснили, что оппозиционер неоднократно нарушал условия приговора по делу «Ив Роше», не являясь на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.02.21

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