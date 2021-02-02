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Вторник, 2 февраля 2021, 11:25 мск

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Навальный доставлен в Мосгорсуд: полиция начала задержания его сторонников

Алексея Навального доставили в Мосгорсуд, где сегодня пройдет выездное заседание Симоновского суда по ходатайству УФСИН о замене оппозиционеру условного срока на реальный. Около здания суда начались задержания, в автозаке находятся уже более 20 человек.

Телеграм-канал «112» сообщает, что Навального доставили в суд, и опубликовал видео с места событий. Между тем, на месте уже начались задержания. «ОВД-Инфо» передает, что в автозаке находятся уже 24 человека. В частности, на выходе из метро силовики задержали восемь человек, все ли они направлялись на заседание суда с Навальным – неизвестно.

В центре Москвы тоже много полиции: на Цветном бульваре сотрудники ОМОНа, а на Пушкинской стоят автозаки, сообщает корреспондент «Дождя». В прямом эфире телеканал показал, что полицейские досматривают тех, кто выходит из метро «Преображенская» – проверяют рюкзаки и сумки. По информации «КП», во дворы москвичей пропускают по паспорту – очевидно, силовики смотрят у горожан прописку.

«Дождь» сообщает, что на сайте Симоновского суда произошла замена судьи по делу Навального – вместо Юлии Окуневой назначена Наталья Репникова.

Москва, Татьяна Дорофеева

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Полиция перекрыла подходы к Мосгорсуду: на прилегающих улицах стоят автозаки. / Минтранс намерен смягчить новые требования к техосмотру автомобилей. / Более половины москвичей, работающих удаленно, не хотят возвращаться в офисы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Навальный Алексей

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