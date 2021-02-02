Около здания Мосгорсуда задержанных прогрузили в два автозака

Два автозака с задержанными около Мосгорсуда уехали в столичные ОВД, полицейские заполняют третий. В числе задержанных – как минимум четыре журналиста.

Первый автозак с 26 задержанными уже доставлен в ОВД «Северное Измайлово», второй едет в ОВД «Преображенский», передает «ОВД-Инфо». При этом полицейские продолжают останавливать людей, их отправляют во очередной автозак.

Кроме того, у здания Мосгорсуда задержан журналист издания «Mash», сообщает телеканал «Дождь» в прямой трансляции с места событий. Судя по видео, у полицейских возникли претензии к удостоверению сотрудника СМИ. «ОВД-Инфо» уточняет, что в автозаке находятся уже два корреспондента издания.

По информации портала «Медиазона», ранее были задержаны корреспонденты Sota Vision и «Открытых медиа».

В Мосгорсуде сегодня проходит выездное заседание Симоновского суда по ходатайству УФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Сам оппозиционер находится в зале суда в прозрачной клетке, процесс уже начался.

Кадр из трансляции телеканала «Дождь»

Ранее стало известно о замене судьи по делу Навального – вместо Юлии Окуневой назначена Наталья Репникова.

Москва, Татьяна Дорофеева

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