Защита Навального предъявила документы из «Шарите» и ЕСПЧ. Мосгорсуд объявил перерыв

Мосгорсуд объявил перерыв для ознакомления с документами защиты Алексея Навального. Адвокаты ходатайствовали о приобщении к делу документов из германской клиники «Шарите» и решения ЕСПЧ по делу «Навальный против России».

В частности, адвокат Вадим Кобзев заявил ходатайство о приобщении к делу копии уведомления от 9 января в адрес филиала №15 УИС. В документе говорится, что Навальный не сможет явиться на регистрацию, поскольку находится в отпуске за пределами московского региона. По словам Кобзева, в УИС это уведомление было получено, пишет «Медиазона».

Кроме того, защитник представил оригинал письма из германской клиники «Шарите» о том, что пациент находился на лечении с 22 августа по 23 сентября, перенес тяжелое отравление фосфороорганическими соединениями, а потом проходил реабилитацию амбулаторно. Письмо датировано 15 января, там стоит подпись заведующего отделением интенсивной терапии. Кобзев обратил внимание суда, что, согласно документу, лечение Навального завершилось только 15 января, и «если бы он не был задержан, то в понедельник утром он конечно бы поехал в инспекцию, чтобы отметиться».

После этого адвокат Ольга Михайлова выступила с ходатайством о приобщении решения ЕСПЧ по делу «Навальный против России». В документе говорится, что «дело Ив Роше» было возобновлено из-за новых обстоятельств. «Медиазона» отмечает, что данный перевод решения ЕСПЧ был представлен в президиуме Верховного Суда, однако тогда решение было исполнено только в части выплаты Навальному компенсации.

По просьбе прокурора суд объявил перерыв на 10 минут – обвинению необходимо ознакомиться с этими документами.

В Мосгорсуде сегодня проходит выездное заседание Симоновского суда по ходатайству УФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Около здания суда силовики проводят массовые задержания, как минимум два автозака уже отправлены в столичные ОВД. По информации телеканала «Дождь», задержано в общей сложности 152 человека.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.02.21

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