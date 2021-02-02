Защита Навального: у ФСИН была информация о его местонахождении после выписки из «Шарите»

У ФСИН была информация о месте нахождения Навального после его выписки из клиники «Шарите». Об этом в Мосгорсуде заявила сторона защиты оппозиционера, текстовую трансляцию из зала ведет «Медиазона». Сейчас судья перешла к исследованию письменных материалов дела.

В частности, адвокат Вадим Кобзев обратился к представителю ФСИН с вопросом, был ли в отправленном им уведомлении указан адрес места жительства Навального в Германии. Директор филиала УИС Ярмолин подтвердил – да, адрес был указан. Защитник поинтересовался, пыталась ли ФСИН проверить, действительно ли Навальный находится по этому адресу – Ярмолин заявил, что ФСИН действует только на территории России, контроль же осуществляется только по месту жительства.

«Я правильно понимаю, что, несмотря на то, что у вас была информация о местонахождении Навального, вы ничего не сделали для того, чтобы его проверить и сейчас делаете вид, что он скрылся?» – спросила Ярмолина адвокат Ольга Михайлова. Представитель ФСИН на это заявил, что перед УИС обязан отчитываться сам осужденный.

После этого между адвокатом Михайловой и представителем ФСИН произошел следующий диалог:

– Вам было известно его фактическое местонахождение?

– Нет.

– Вы получали уведомление?

– Да.

– Там был указан его адрес?

– Там был указан отель.

Кроме того, защита оппозиционера сообщила, что в уведомлении, направленном во ФСИН, была информация о том, что после выписки из клиники Навальный продолжал получать физиотерпию.

В целом позиция ФСИН осталась неизменной: Навальному засчитывается только время нахождения непосредственно в клинике до сентября. Период реабилитации лечением не считается, он должен был вернуться в Россию и проходить регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции. При этом защита представила справку из «Шарите» о том, что Навальному требовалась длительная реабилитация после выписки, но ФСИН ее не учитывает. «При наличии документов, подтверждающих уважительную причину для неявки, условно-осужденный в принципе не обязан являться, но таких документов нам представлено не было», – заявил Ярмолин.

При этом адвокат Ольга Михайлова сообщила, что не могла дозвониться до ФСИН во время реабилитации оппозиционера.

В Мосгорсуде сегодня проходит выездное заседание Симоновского суда по ходатайству УФСИН о замене Навальному условного срока на реальный. Около здания суда с утра силовики проводят массовые задержания.

Москва, Татьяна Дорофеева

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