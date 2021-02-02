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Вторник, 2 февраля 2021, 15:31 мск

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Силовики задержали около Мосгорсуда более 200 человек

Около Мосгорсуда, где сегодня идет заседание по «делу Навального», задержано более 200 человек. Здание оцеплено полицией, силовики проверяют документы и вещи у горожан, выходящих из метро «Преображенская площадь».

«По нашей информации, задержаны к настоящему времени более 200 человек», – цитирует «Интерфакс» ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова. В то же время «ОВД-Инфо» передает, что автозаки с задержанными прибыли в ОВД «Северное Измайлово», «Восточное Измайлово», «Гольяново» и в отдел полиции района Новокосино. В числе задержанных – около 10 журналистов.

По данным телеканала «Дождь», который ведет прямую трансляцию от здания суда, задержано почти 300 человек.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского суда столицы, где рассматривается ходатайство ФСИН о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. УФСИН столицы попросила отправить оппозиционера в колонию на три с половиной года.

В настоящее время в суде объявлен перерыв. Ожидается, что процесс возобновится в 16:00 мск.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.02.21

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