В Москве на акции протеста 31 января задержали более 80 несовершеннолетних

В Москве на акции протеста 31 января задержано больше 80 несовершеннолетних граждан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Ольгу Ярославскую. По ее словам, почти 30 из них учатся в колледжах – то есть, по мнению омбудсмена, они старше 16 лет.

Как сообщал «Новый День», 31 января в Москве прошла несогласованная акция протеста, участники которой требовали отпустить из СИЗО оппозиционера Алексея Навального. Перед акцией прозвучали многочисленные заявления российских чиновников, депутатов и других государственных деятелей о том, что оппозиция вовлекает в незаконные мероприятия детей. Соратник Навального Леонид Волков 28 января стал фигурантом уголовного дела о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий. При этом ранее Волков опубликовал в Фейсбуке призыв к родителям отговорить детей от участия в митингах, поскольку это опасное дело.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.02.21

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